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Ketum PBWI Airlangga Yakin Pelatnas Jangka Panjang Jadi Kunci Cetak Atlet Juara

Ketum PBWI Airlangga Yakin Pelatnas Jangka Panjang Jadi Kunci Cetak Atlet Juara
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Atlet Wushu Edgar Xavier Marvelo beraksi pada final wushu taolu putra SEA Games 2025 di Ratthaprasasanphakdi Building Goverment Complex Chaeng Watthana Bang, Chakkrawat, Samphanthawong, Bangkok, Thailand, Minggu (14/12/2025). Edgar Xavier meraih medali emas dengan skor 29.349, sedangkan medali perak diraih atlet wushu Indonesia Seraf Naro Siregar dengan skor 29.246 dan medali perunggu diraih atlet Malaysia Clement Ting Su Wei 29.238 ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

jpnn.com - Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia (PBWI), Airlangga Hartarto, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan sistem pemusatan latihan nasional (Pelatnas) jangka panjang dengan skema pendanaan multiyears.

Ia menilai, kebijakan tersebut menjadi fondasi penting untuk mencetak atlet Indonesia yang mampu bersaing di level dunia.

Airlangga menilai prestasi olahraga tidak dapat diraih melalui pembinaan instan. 

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Untuk itu, keberadaan pelatnas berkelanjutan yang didukung anggaran multiyears serta akademi olahraga dinilai sebagai terobosan yang akan memperkuat proses pembinaan atlet sejak usia dini hingga mencapai puncak prestasi.

"Saya selaku Ketua Umum PB Wushu Indonesia menyambut baik dan mendukung penuh komitmen Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam menerapkan pelatnas jangka panjang dengan pendanaan multiyears dan akademi olahraga," kata Airlangga.

Ia menegaskan, khusus bagi cabang olahraga wushu, pola pembinaan jangka panjang merupakan kebutuhan mutlak.

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Atlet membutuhkan proses latihan yang konsisten, terarah, dan berkesinambungan agar mampu bersaing di kejuaraan internasional.

Airlangga mencontohkan keberhasilan sejumlah atlet wushu Indonesia, seperti Lindswell Kwok dan Edgar Xavier Marvelo, yang mampu mengharumkan nama bangsa setelah melalui pembinaan sejak usia muda. 

Ketum PBWI Airlangga Hartarto mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto menerapkan sistem pelantas jangka panjang dengan skema pendanaan multiyears

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