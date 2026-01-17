Ketum Perbati Apresiasi Pemerintah yang Beri Bonus ke Atlet Berprestasi di SEA Games 2025

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Tinju Indonesia (Perbati) Ray Zulham Farras Nugraha mengapresiasi pemerintah yang memberikan bonus kepada para atlet yang berprestasi di SEA Games Thailand 2025.

Selain pemerintah yang menggelontorkan bonus, Polri dan TNI juga memberikan perhatian kepada para petinju yang telah berprestasi pada ajang pesta olahraga se-Asia Tenggara ini.

"Perbati memberikan apresiasi kepada Pak Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Agus Subiyantto yang telah memberikan penghargaan kepada atlet peraih medali SEA Games Thailand 2025. Penghargaan ini mencerminkan keselarasan nilai olahraga dengan disiplin, integritas, dan pengabdian kepada negara," kata Ray dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Menurut Ray, penghargaan yang diberikan oleh Kapolri dan Panglima TNI tersebut sebagai bentuk apresiasi Polri dan TNI atas kontribusi petinju yang telah mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia.

Petinju Indonesia yang memperoleh penghargaan dari Polri yakni Bripda Maikhel Roberrd Muskita yang meraih medali perak akan promosi pendidikan melalui Sekolah Inspektur Polisi (SIP). Sedangkan Asri Udin dan Nabilla Maharani yang juga meraih perak akan direkrut melalui Rekrutmen Proaktif Bintara Polri TA 2026.

Sedangkan petinju yang mendapatkan penghargaan dari TNI yaitu prajurit Angkatan Darat Sertu TNI Huswatun Hasanah prajurit Angkatan Udara Sertu TNI Alfianita Kartika Manopo yang meraih medali perunggu akan mendapat kesempatan Pendidikan Perwira. Sedangkan Praka TNI Jill Mandagie memperoleh Pendidikan Bintara.

"Selamat buat Maikhel Muskita yang akan promosi pendidikan. Selamat juga buat Asri Udin dan Maharani yang akan bergabung dengan Polri. Begitu juga dengan Huswatun Hasanah, Alfianita dan Jill Mandagie yang promosi menjalani pendidikan di TNI AU," ujar Ray.

Pada SEA Games Thailand 2025, tim nasional Tinju Indonesia membawa pulang total sembilan medali yang terdiri dari satu medali emas, empat perak, dan empat perunggu.