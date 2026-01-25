Ketum PKP: Pendidikan Harus Jadi Fondasi Utama Pembangunan Manusia

jpnn.com, JAKARTA - Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 menjadi perhatian serius Partai Keadilan dan Persatuan (PKP).

Partai ini menegaskan bahwa pendidikan nasional harus dikembalikan fungsinya sebagai fondasi utama pembangunan manusia Indonesia.

Ketua Umum PKP H. Isfan Faran Satrio menyatakan bahwa pendidikan tidak boleh hanya dipandang sebagai urusan formalitas sekolah atau sekadar mengejar ijazah.

Menurutnya, pendidikan adalah strategi besar bangsa untuk membentuk manusia yang cerdas, sehat, berkarakter, dan produktif.

“PKP memandang pendidikan sebagai investasi strategis bangsa. Indonesia tidak akan menjadi negara maju hanya karena memiliki sumber daya alam (SDA), tetapi karena memiliki manusia yang unggul dan berintegritas,” ujar Isfan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (2/5).

Isfan menyoroti tantangan dunia pendidikan saat ini yang masih diwarnai kesenjangan akses dan mutu.

Selain itu, kata dia, ketimpangan fasilitas antardaerah dan lemahnya keterhubungan (link and match) antara dunia pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja masih menjadi rapor merah.

Oleh karena itu, PKP menilai pendidikan harus diarahkan untuk membentuk human capital Indonesia yang utuh, yang memiliki kompetensi sekaligus kesadaran sosial.