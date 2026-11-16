Ketum PP Hima Persis Sebut Dasco Layak Jadi Wapres, Punya Kemampuan Menjaga Stabilitas Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PP Hima Persis) Sholahudin Hasan menyampaikan dukungannya terhadap Sufmi Dasco Ahmad untuk dipertimbangkan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia menggantikan Gibran Rakabuming Raka yang telah mengundurkan diri.

Menurut Sholahudin, Dasco merupakan figur yang memiliki pengalaman politik, kapasitas kepemimpinan, serta kemampuan komunikasi lintas kekuatan politik yang dibutuhkan untuk menjaga stabilitas nasional.

"Menurut saya, Pak Dasco merupakan salah satu figur yang layak dipertimbangkan untuk mengisi posisi Wakil Presiden. Indonesia saat ini membutuhkan sosok yang memiliki kematangan politik, pengalaman kepemimpinan, dan kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai elemen bangsa," ujar Sholahudin.

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Dia menilai tantangan Indonesia ke depan tidak ringan. Pemerintah membutuhkan kepemimpinan yang solid, terutama dalam menjaga stabilitas politik, memperkuat persatuan nasional, dan memastikan agenda pembangunan serta kesejahteraan rakyat berjalan optimal.

"Pak Dasco memiliki pengalaman di parlemen dan rekam jejak dalam membangun komunikasi politik. Modal tersebut penting untuk menjadi mitra strategis Presiden Prabowo dalam mengawal pemerintahan dan menjembatani berbagai kepentingan nasional," lanjutnya.

Sholahudin menegaskan dukungan tersebut bukan semata persoalan figur, melainkan harapan agar Indonesia memiliki kepemimpinan nasional yang kuat, inklusif, dan mampu menjawab tantangan bangsa.

"Yang paling penting, siapa pun yang nantinya mengisi posisi Wakil Presiden harus mengutamakan kepentingan rakyat, menjaga konstitusi, memperkuat persatuan, dan memastikan kesejahteraan menjadi orientasi utama pemerintahan," tutupnya.(fri/jpnn)



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