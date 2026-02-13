Ketum PP KBI Minta Insan Kick Boxing Indonesia Tetap Tenang dan Utamakan Aturan Organisasi

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Pusat Kick Boxing Indonesia (PP KBI) secara resmi meminta seluruh insan kick boxing di tanah air, khususnya para pengurus provinsi (Pengprov) beserta jajarannya, untuk tetap tenang dalam menyikapi situasi terkini.

Imbauan ini dikeluarkan merespons berkembangnya berbagai informasi yang dinilai cenderung provokatif dan menimbulkan kegaduhan di lingkungan olahraga beladiri tersebut.

Pihak PP KBI mengharapkan agar seluruh elemen organisasi tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Fokus utama saat ini adalah menjaga soliditas organisasi demi keberlangsungan pembinaan atlet di daerah masing-masing.

Baca Juga: Timnas Kick Boxing Indonesia Targetkan Rebut 8 Emas di SEA Games 2025 Thailand

"Kami meminta seluruh jajaran Pengprov KBI tetap tenang dan tidak terpancing oleh informasi yang berkembang saat ini, yang sengaja diciptakan untuk memicu kegaduhan," tulis pernyataan resmi PP KBI.

Langkah ini diambil guna memastikan stabilitas internal organisasi tetap terjaga, sehingga program kerja yang telah direncanakan dapat berjalan tanpa gangguan dari opini-opini negatif yang beredar di media maupun komunitas.

PP KBI menegaskan akan terus memantau perkembangan situasi dan memberikan informasi resmi jika diperlukan agar tidak terjadi kesimpangsiuran lebih lanjut.

Baca Juga: Kejurnas Kick Boxing Antarmahasiswa dan Pelajar Resmi Ditutup

Ketua Umum PP PBI Ngatino mengatakan opini yang berkembang di media massa dan media sosial yang menimbulkan kegaduhan dan cenderung menyudutkan PP KBI sebagai organisasi resmi yang menaungi kick boxing Indonesia.

“Ini yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Narasi yang berkembang di ruang publik tidak seluruhnya berdasarkan fakta, kemudian sebagian bahkan disampaikan tanpa konfirmasi kepada PP KBI,” kata Ngatino, Jumat (13/2/2026).