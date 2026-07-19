Ketum PPP Ajak Kader Dukung Langkah Pemerintah Berantas Korupsi

jpnn.com, MAGELANG - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengajak seluruh kader untuk bersatu mendukung langkah pemerintah dalam memberantas korupsi sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Ajakan tersebut disampaikan Mardiono saat memberikan sambutan dalam acara Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP se-Jawa Tengah di Magelang, Sabtu (18/7).

Mardiono menegaskan pemberantasan korupsi merupakan agenda penting yang harus mendapat dukungan dari seluruh elemen bangsa. Menurutnya, praktik korupsi menjadi salah satu penghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Mari bersatu mendukung langkah negara dalam rangka pemberantasan korupsi. Kami juga harus mendukung langkah pemerintah membangun infrastruktur agar nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan yang berada di tangan rakyat dapat benar-benar terwujud,” ujar Mardiono.

Mardiono menambahkan pembangunan nasional yang berlandaskan konstitusi harus terus diperkuat demi menghadirkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, seluruh kader PPP diminta untuk berada di garda terdepan dalam mengawal program-program pemerintah yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Mardiono juga mengajak seluruh kader untuk mendoakan Presiden Prabowo Subianto agar senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang, serta keteguhan dalam memimpin bangsa.

“Mari doakan Bapak Presiden Prabowo Subianto agar senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, serta tekad yang kuat dalam memberantas korupsi sehingga cita-cita mewujudkan rakyat Indonesia yang sejahtera dapat tercapai,” katanya.