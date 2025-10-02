menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Parpol » Ketum PPP Mardiono Berjanji Bakal Rangkul Kubu Agus Suparmanto

Ketum PPP Mardiono Berjanji Bakal Rangkul Kubu Agus Suparmanto

Ketum PPP Mardiono Berjanji Bakal Rangkul Kubu Agus Suparmanto
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua Umum PPP 2025-2030 Muhamad Mardiono. ilustrasi. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengaku bakal merangkul kubu Agus Suparmanto untuk bergabung dalam partai Kabah setelah terbit Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum (Kemenkum).

"Tentu, tentu. Saya masih menunggu, bukan hanya menunggu, tetapi mengajak," kata Mardiono kepada awak media di Jakarta, Kamis (2/10).

Mardiono mengatakan persatuan di internal menjadi penting demi menguatkan PPP menuju Pemilu 2029.

Baca Juga:

"Yuk, sekali lagi, bukan hanya yang ada di Jakarta, tetapi seluruh Indonesia. Mari bersatu kembali untuk memperkokoh perjuangan PPP," ujarnya.

Dia bahkan mengaku siap menemui kubu Agus untuk bersama-sama membesarkan PPP setelah terbit SK Kemenkum.

"Sekarang sesungguhnya yang enggak ada kubu-kubu, ya, karena PPP itu keluarga, ya, semua adalah keluarga," ujarnya.

Baca Juga:

Diketahui, Kemenkum pada Kamis ini menerbitkan SK terkait pengesahan kepengurusan PPP di bawah komando Mardiono.

SK itu diteken setelah PPP di bawah komando Mardiono lebih dahulu mendaftarkan hasil Muktamar X ke Kemenkum pada Selasa (30/9).

Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengaku bakal merangkul kubu Agus Suparmanto setelah terbit SK dari Kemenkum.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI