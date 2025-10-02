Ketum PPP Mardiono Berjanji Bakal Rangkul Kubu Agus Suparmanto

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengaku bakal merangkul kubu Agus Suparmanto untuk bergabung dalam partai Kabah setelah terbit Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum (Kemenkum).

"Tentu, tentu. Saya masih menunggu, bukan hanya menunggu, tetapi mengajak," kata Mardiono kepada awak media di Jakarta, Kamis (2/10).

Mardiono mengatakan persatuan di internal menjadi penting demi menguatkan PPP menuju Pemilu 2029.

Baca Juga: Majelis Pakar PPP Jabar Minta Polemik Disudahi dan Dukung Kepemimpinan Mardiono

"Yuk, sekali lagi, bukan hanya yang ada di Jakarta, tetapi seluruh Indonesia. Mari bersatu kembali untuk memperkokoh perjuangan PPP," ujarnya.

Dia bahkan mengaku siap menemui kubu Agus untuk bersama-sama membesarkan PPP setelah terbit SK Kemenkum.

"Sekarang sesungguhnya yang enggak ada kubu-kubu, ya, karena PPP itu keluarga, ya, semua adalah keluarga," ujarnya.

Diketahui, Kemenkum pada Kamis ini menerbitkan SK terkait pengesahan kepengurusan PPP di bawah komando Mardiono.

SK itu diteken setelah PPP di bawah komando Mardiono lebih dahulu mendaftarkan hasil Muktamar X ke Kemenkum pada Selasa (30/9).