Ketum PPP Mardiono Serukan Pentingnya Peran Generasi Muda Bangun Bangsa

jpnn.com, JAKARTA - Dalam momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda 2025, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menyerukan pentingnya peran generasi muda dalam membangun bangsa dan mewujudkan cita-cita kedaulatan pangan nasional.

Mardiono yang juga Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan menyebut semangat Sumpah Pemuda bukan hanya tentang persatuan dalam keberagaman, tetapi juga tekad kolektif untuk berkontribusi nyata terhadap kemajuan bangsa di berbagai bidang, termasuk pertanian dan ketahanan pangan.

“Pemuda hari ini adalah penggerak perubahan dan pembawa harapan. Dalam konteks pembangunan nasional, khususnya di bidang pangan, mereka memiliki peran strategis untuk menghadirkan inovasi dan produktivitas baru di sektor pertanian. Kita membutuhkan lebih banyak petani milenial yang mampu mengintegrasikan teknologi, kreativitas, dan semangat wirausaha untuk membangun masa depan pangan yang berdaulat,” ujar Mardiono kepada media, Selasa (28/10).

Mardiono menekankan bahwa transformasi sektor pertanian Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran aktif generasi muda.

Dengan meningkatnya tantangan global seperti perubahan iklim, krisis pangan dunia, dan disrupsi rantai pasok, keterlibatan pemuda menjadi kunci untuk memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

“Kita tidak bisa lagi bergantung pada cara-cara lama. Pemuda harus hadir sebagai pelaku utama yang memanfaatkan inovasi digital, pertanian presisi, dan sistem pertanian sirkular. Ini bukan sekadar pekerjaan, tetapi panggilan untuk menjaga keberlangsungan bangsa,” tegas Mardiono.

Mardiono juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi kepemudaan dalam mencetak generasi muda yang tangguh dan berdaya saing di sektor pangan.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor akan mempercepat lahirnya ekosistem pangan nasional yang kuat dan inklusif.