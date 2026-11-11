Ketum Projo Budi Arie: Betul, Gibran Mundur

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum ProJo Budi Arie Setiadi menyebut Gibran Rakabuming Raka memilih mundur dari kursi Wapres RI pada Rabu (11/11), setelah DPR RI bergerak menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP).

"Betul (Gibran mundur, red)," kata Budi Arie melalui layanan pesan, Rabu

Namun, dia tak membeberkan alasan mundur Gibran dari kursi Wapres RI. Termasuk, mekanisme yang dilalui untuk hal tersebut.

Kabar mundur Gibran terkuak setelah DPR menggunakan HMP terkait pemakzulan putra Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) itu.

Menurut Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, ratusan anggota DPR yang berasal dari berbagai fraksi di parlemen tercatat meneken surat HMP pemakzulan Gibran.

Saan menyebut jumlah legislator yang mengajukan HMP terkait pemakzulan Gibran sudah memenuhi syarat.

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"Syarat minimalnya adalah 25 anggota dan lintas fraksi," kata Saan ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta.

Dia mengatakan pimpinan DPR tentu bakal menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk menindaklanjuti usul HMP pemakzulan Gibran.