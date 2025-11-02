Ketum Projo Lagi, Budi Arie Singgung Agenda Politik Prabowo 2029
jpnn.com - Budi Arie Setiadi kembali terpilih menjadi Ketua Umum (Ketum) Projo untuk periode 2025–2030.
Pemilihan itu ditetapkan dalam Kongres III Projo yang digelar di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat, Jakarta pada Sabtu (1/11) dan Minggu.
"Hasil Kongres III Projo 2025, yang pertama telah meletakkan saya sebagai ketua umum kembali periode 2025-2030 dan telah menunjuk tim formatur yang berisi lima orang," kata Budi.
Mantan Menteri Koperasi itu mengatakan Kongres III Projo juga menghasilkan lima resolusi organisasi.
Pertama, mendukung dan memperkuat pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Kedua, mendukung dan memperkuat agenda politik Presiden Prabowo dan menyukseskan Presiden Prabowo pada 2029.
Ketiga, melakukan transformasi organisasi dalam menjawab tantangan dan perubahan situasi nasional.
Keempat, Projo mendorong politik persatuan nasional. Terakhir, Projo membantu pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Budi Arie Setiadi yang terpilih lagi menjadi ketum Projo menyinggung agenda politik Presiden Prabowo Subianto 2029. Dia juga sudah menelepon Jokowi.
