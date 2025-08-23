Ketum PYC Ungkap 3 Pilar yang Harus Dijaga untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), Filda Citra Yusgiantoro Ph.D mengatakan ada tiga pilar utama yang menjadi penentu berhasil tidaknya mencapai Indonesia Emas 2045. Menurut Filda, Indonesia wajib menjaga keseimbangan tiga pilar utama, ketahanan energi, pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

"Tiga pilar utama ini menjadi faktor penting dan kunci dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045," kata Filda saat menyampaikan sambutan pada pembukaan PYC International Energy Conference 2025 di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Sabtu (23/8).

Hadir pada kesempatan itu, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Penasihat Presiden Bidang Energi Prof Purnomo Yusgiantoro. Selain itu, pembicara ahli yang berasal dari Inggris, Spanyol, Amerika Serikat, dan Indonesia.

Konferensi yang mengusung tema "Towards Indonesia Emas 2025: Aligning Energy Security Economic Growth, and Environmental Sustainability,” juga dihadiri kalangan birokrat, ahli, akademisi, bahkan perwakilan negara-negara sahabat.

“Melalui forum ini, kami juga akan membahas masalah ketenagakerjaan dan pembiayaan berkelanjutan untuk mendukung ketiga pilar ini," kata Filda yang merupakan lulusan Monash University, Australia.

Dia menyampaikan bahwa fokus pada pengembangan tenaga kerja untuk memastikan bahwa masyarakat Indonesia dapat berpartisipasi aktif dan mendapatkan manfaat dari pembangunan hijau. Sementara, pembiayaan berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan investasi energi bersih dan infrastruktur hijau.

"Solusi dan rekomendasi utama berdasarkan masukan dan analisis dari para pembicara dan audiens hari ini akan penting untuk memperkaya ringkasan kebijakan kami. Ringkasan kebijakan ini diharapkan akan mengapresiasi strategi-strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia" ungkap dia.

Terkait tema PYC International Energy Conference 2025, kata Filda, PYC mendorong pendekatan Indonesia selama 20 tahun menuju Indonesia Emas 2045, dengan menyelaraskan ketahanan energi, pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan.