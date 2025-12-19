Ketum Sahabat Polisi Fonda Tangguh Terpilih Jadi Ketua PBVSI Cianjur

jpnn.com, CIANJUR - Ketua Umum Sahabat Polisi Indonesia Fonda Tangguh secara aklamasi terpilih menjadi Ketua Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Kabupaten Cianjur.

Secara simbolis Fonda dan para pengurus PBVSI kabupaten Cianjur dilantik langsung Ketua PBVSI Jawa Barat Agus Jumaedi di Ball Room Hotel Cordelia, pada Rabu (17/12) siang.

“Terima kasih atas dukungan rekan-rekan sekalian. Insya Allah, saya akan menjalankan amanah (sebagai Ketua PBVSI Cianjur) dengan baik,” ujar Fonda dalam sambutannya.

Menurut Fonda, dirinya ingin memperbaiki kondisi prestasi bola voli di tanah kelahirannya.

Pasalnya, kata dia banyak potensi anak-anak muda Cianjur di bidang bola Voli yang selama ini belum tersalurkan dengan baik. Fakta tersebut dapat dilihat dari kurang baiknya prestasi PVBSI Kabupaten Cianjur di Popda Jabar 2025.

“Intinya, saya turun balik kampung ini berniat untuk memperbaiki prestasi bola Voli di kabupaten Cianjur yang sedang tidak baik-baik saja. Apalagi PBVSI Cianjur saat ini juga tidak lolos Porda (Popda),” ucap dia.

Fonda Tangguh akan memimpin PBVSI Cianjur untuk kurun waktu 4 tahun ke depan. Tokoh pemuda nasional ini menyatakan komitmennya untuk mencetak atlet-atlet bola Voli Cianjur masa depan.

Tak ayal, fokus Fonda dalam jangka pendek antara lain melakukan pembenahan organisasi internal dan mengadakan event-event bola Voli skala nasional untuk menghasilkan bibit atlet masa depan.