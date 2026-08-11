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Ketum TMP Bawa Program Politik Menjadi Asyik demi Gaet Anak Muda

Ketum TMP Bawa Program Politik Menjadi Asyik demi Gaet Anak Muda
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Proses pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Taruna Merah Putih (DPP TMP) masa bakti 2025–2030 di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/8). Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama elite parpol berlambang Banteng moncong putih Puan Maharani melantik Dewan Pimpinan Pusat Taruna Merah Putih (DPP TMP) masa bakti 2025–2030.

Proses pelantikan digelar di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/8).

Megawati dalam pesannya setelah pelantikan mengingatkan TMP harus langsung bekerja membangun kedekatan atau bonding dengan generasi muda.

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"Jadilah ruang terbuka bagi generasi muda Indonesia untuk melakukan pendidikan politik, membangun semangat juang, dan kerja-kerja nyata di tengah rakyat,” kata Megawati seperti tertuang dalam keterangan pers TMP, Selasa.

Ketua Umum DPP TMP Diah Pikatan O. P. Haprani mengatakan kehadiran pengurus baru menjadi momentum strategis PDIP di tengah komposisi demografi pemilih Indonesia yang makin didominasi anak muda.

“Anak muda sekarang sudah jadi wajahnya Indonesia," kata Pinka sapaan Diah Pikatan.

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Dia mengatakan data KPU RI per Juli 2026, pemilih muda dari kalangan milenial dan gen z mencapai sekitar 56 persen dari total pencoblos pada Pemilu 2029.

Oleh karena itu, Pinka membawa misi untuk merangkul anak muda dengan gerakan Politik Menjadi Asik agar milenial dan gen z bisa melek perkembangan kenegaraan.

Ketua Umum DPP TMP Diah Pikatan O. P. Haprani mengaku ingin mengubah persepsi anak muda yang bilang politik itu kotor dan menakutkan.

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