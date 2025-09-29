menu
Keuangan Mulai Tertata Rapi, Nunung Masih Harus Bekerja Demi Hal Ini

Komedian Nunung. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Pelawak Nunung membagikan kabar terbaru mengenai kondisi perekonomiannya. Dia mengakui bahwa perekonomiannya kini perlahan mulai tertata rapi.

Meski begitu, dirinya tetap harus bekerja keras demi menutupi biaya pengobatan yang tidak murah.

"Mulai tertata rapi. Ya cuma sekarang nyari, kan, saya masih butuh berobat dan berobatnya kan enggak yang murah, berobatnya itu yang obat-obatnya mahal banget," ujar Nunung di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (27/9).

"Jadi, ya tetap harus bekerja. Kalau tetap ada, ada panggilan syuting, saya tetap syuting," sambungnya.

Pemain film Norma: Antara Mertua dan Menantu itu menuturkan, dirinya sudah mulai kembali menjalani syuting.

Perempuan kelahiran Surakarta, Jawa Tengah itu pun bersyukur masih memiliki kesempatan untuk kembali syuting.

"Sudah, sudah mulai syuting, alhamdulillah," kata Nunung.

Hanya saja, perempuan 62 tahun itu mengaku tetap membatasi kegiatannya.

Pelawak Nunung mengakui bahwa perekonomiannya kini perlahan sudah mulai tertata rapi. Namun dirinya harus tetap mencari cuan demi hal ini.

