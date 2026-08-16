Keuntungan Besar Menanti Bangladesh di FIFA ASEAN Cup 2026

jpnn.com - Bangladesh bakal mendapat sejumlah keuntungan saat tampil pada ajang FIFA ASEAN Cup 2026.

Tim berjuluk Bengal Tigers itu akan ikut serta dalam turnamen resmi antarnegara Asia Tenggara tersebut setelah menggantikan India.

Melansir The Daily Star, Bangladesh tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk mengikuti turnamen tersebut.

Anggota Komite Sepak Bola Bangladesh Sayed Hasan Kanon mengatakan seluruh kebutuhan selama turnamen, termasuk akomodasi dan tiket pesawat, akan ditanggung tuan rumah, yakni Indonesia.

"Keikutsertaan Bangladesh pada FIFA ASEAN Cup 2026 membuat kami akan menerima uang partisipasi, sementara tuan rumah menyediakan akomodasi dan tiket pesawat."

"Jadi, ini menjadi pilihan yang baik bagi kami dibandingkan menggelar turnamen empat negara di Dhaka," ujar legenda tim nasional Bangladesh tersebut.

Bangladesh saat ini tengah mempersiapkan diri menghadapi SAFF Championship.

Pada ajang tersebut, tim asuhan Thomas Dooley akan menghadapi sejumlah lawan tangguh, seperti India, Pakistan, Maladewa, Nepal, Bhutan, hingga Sri Lanka.