Kevin De Bruyne Tak Sabar Berhadapan dengan Mohamed Salah, Kenang Rivalitas Lama

jpnn.com, JAKARTA - Kapten Belgia, Kevin De Bruyne, mengaku sudah tidak sabar berhadapan kembali dengan Mohamed Salah.

Bagi De Bruyne, Salah adalah pemain yang selama bertahun-tahun menjadi rival utamanya di sepak bola Inggris.

Pertandingan yang akan digelar Lumen Field, Seattle, pada Selasa (16/6) dinihari WIB, menjadi momen spesial bagi De Bruyne.

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Setelah tak lagi sering bertemu di kompetisi domestik sejak meninggalkan Manchester City, gelandang Napoli tersebut kini berkesempatan kembali menguji kemampuan Salah di panggung Piala Dunia.

De Bruyne mengungkapkan hubungannya dengan Salah tidak hanya sebatas rival di lapangan.

Keduanya cukup akrab karena sering bertemu di luar sepak bola.

"Saya sudah bermain melawan Mo selama sekitar 10 tahun. Anak-anak kami juga bersekolah di tempat yang sama, sehingga kami cukup sering bertemu. Dia sosok yang sangat baik," kata De Bruyne.

Meski hubungan keduanya terjalin baik, De Bruyne menegaskan duel Belgia kontra Mesir tetap akan menjadi ajang persaingan yang menarik.