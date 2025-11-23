menu
Kevin Diks Angkat Suara: Ini Rahasia di Balik Monchengladbach yang Kembali Menakutkan

Kevin Diks saat mencatatkan debutnya di Bundesliga bersama Borussia Monchengladbach. Foto: Instagram/KevinDiks2

jpnn.com - Kevin Diks menjadi sorotan dalam kemenangan Borussia Monchengladbach atas Heidenheim pada lanjutan Bundesliga musim 2025/26.

Pemain Timnas Indonesia itu bukan hanya mencetak gol pembuka dari titik penalti, tetapi juga menegaskan bahwa kebangkitan Die Fohlen lahir dari kekompakan dan kerja keras seluruh tim.

Kekompakan Jadi Fondasi Kebangkitan

Menurut Diks, meningkatnya rasa percaya diri dan ritme permainan yang stabil menjadi faktor krusial di balik performa impresif Gladbach dalam beberapa pekan terakhir.

Baca Juga:

Pemilik delapan caps di Timnas Indonesia itu menyebut seluruh pemain kini berada pada frekuensi yang sama, baik dalam latihan maupun saat pertandingan.

"Kami bekerja sebagai satu tim. Ritme yang kami bangun membuat permainan terasa lebih solid," ujar Diks di laman resmi klub.

Jeda Internasional Jadi Titik Balik

Jeda internasional yang baru saja dilalui rupanya menjadi titik balik Gladbach.

Baca Juga:

Diks menilai staf pelatih memanfaatkan waktu tersebut untuk memperbaiki detail permainan, sehingga tim kembali tampil tajam dan disiplin saat kompetisi dilanjutkan.

"Saya bersyukur kami kembali dengan kemenangan. Pelatih dan staf bekerja luar biasa keras sepanjang jeda, dan kami melihat hasilnya hari ini," tandas mantan pemain FC Copenhagen itu.

