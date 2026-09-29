Kevin Diks Kecewa Suporter Teriakkan Nama STY di GBK, “Ini Tidak Benar”

jpnn.com - Hasil imbang 0-0 Timnas Indonesia kontra Malaysia meninggalkan kekecewaan bagi Kevin Diks.

Bukan hanya karena gagal meraih kemenangan, kapten Skuad Garuda itu juga menyoroti respons sebagian suporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) yang meneriakkan nama Shin Tae-yong (STY) saat pertandingan berlangsung.

Kevin Diks menilai momen tersebut tidak tepat ketika para pemain Timnas Indonesia tengah berjuang dalam situasi sulit.

Apalagi, Skuad Garuda harus bermain dengan 10 pemain selama sekitar 60 menit setelah Thom Haye menerima kartu merah.

"Saya rasa ini tidak benar. Ini tidak baik bagi para pemain dan tidak baik bagi pelatih," kata Diks seusai pertandingan.

Teriakan nama STY terdengar ketika Indonesia kesulitan mengembangkan permainan setelah kehilangan satu pemain.

Diks memahami situasi tersebut tidak mudah bagi Timnas Indonesia. Bermain dengan 10 pemain membuat para pemain harus mengeluarkan energi ekstra untuk menjaga keseimbangan permainan sekaligus meredam serangan Malaysia.

Diks juga meminta publik tidak menjadikan Thom Haye sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kartu merah tersebut.