Kevin Diks Ungkap Isi Hati Seusai Menulis Sejarah di Bundesliga

jpnn.com - Kevin Diks mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola nasional. Pemain berusia 29 tahun itu resmi menjadi pesepak bola Indonesia pertama yang tampil di kompetisi kasta tertinggi Jerman, Bundesliga.

Catatan bersejarah tersebut terjadi saat Diks memperkuat Borussia Monchengladbach pada pekan pembuka Bundesliga 2025/2026.

Debut Kevin Diks di Bundesliga

Pelatih Gladbach Gerardo Seoane memasukkan Diks pada menit ke-77, menggantikan Fabio Chiarodia untuk menambah daya serang dari sisi lapangan.

Meski hanya bermain sekitar 13 menit, penampilan penggawa Timnas Indonesia tetap menjadi sorotan publik tanah air.

"Bangga menjadi orang Indonesia pertama di Bundesliga. Terima kasih buat semua dukungan dari rumah atau tribune," tulis Diks pada media sosialnya di instagram.

Harus Puas Berbagi Poin

Sayangnya, debut pemain kelahiran Apeldoorn, Belanda di Bundesliga belum diwarnai hasil maksimal. Gladbach harus puas bermain imbang 0-0 melawan Hamburg meski tampil di kandang sendiri.

"Hasil kemarin memang tak sesuai harapan. Namun, kami mengambil sisi positifnya, terus bekerja keras dan fokus menghadapi pekan depan," sambungnya.

Kevin Diks sendiri masuk dalam daftar 27 pemain Timnas Indonesia yang dipersiapkan untuk FIFA Matchday, September mendatang.