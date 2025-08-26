menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Kevin Diks Ungkap Isi Hati Seusai Menulis Sejarah di Bundesliga

Kevin Diks Ungkap Isi Hati Seusai Menulis Sejarah di Bundesliga

Kevin Diks Ungkap Isi Hati Seusai Menulis Sejarah di Bundesliga
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kevin Diks saat mencatatkan debutnya di Bundesliga bersama Borussia Monchengladbach. Foto: Instagram/KevinDiks2

jpnn.com - Kevin Diks mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola nasional. Pemain berusia 29 tahun itu resmi menjadi pesepak bola Indonesia pertama yang tampil di kompetisi kasta tertinggi Jerman, Bundesliga.

Catatan bersejarah tersebut terjadi saat Diks memperkuat Borussia Monchengladbach pada pekan pembuka Bundesliga 2025/2026.

Debut Kevin Diks di Bundesliga

Pelatih Gladbach Gerardo Seoane memasukkan Diks pada menit ke-77, menggantikan Fabio Chiarodia untuk menambah daya serang dari sisi lapangan.

Baca Juga:

Meski hanya bermain sekitar 13 menit, penampilan penggawa Timnas Indonesia tetap menjadi sorotan publik tanah air.

"Bangga menjadi orang Indonesia pertama di Bundesliga. Terima kasih buat semua dukungan dari rumah atau tribune," tulis Diks pada media sosialnya di instagram.

Harus Puas Berbagi Poin

Sayangnya, debut pemain kelahiran Apeldoorn, Belanda di Bundesliga belum diwarnai hasil maksimal. Gladbach harus puas bermain imbang 0-0 melawan Hamburg meski tampil di kandang sendiri.

Baca Juga:

"Hasil kemarin memang tak sesuai harapan. Namun, kami mengambil sisi positifnya, terus bekerja keras dan fokus menghadapi pekan depan," sambungnya.

Kevin Diks sendiri masuk dalam daftar 27 pemain Timnas Indonesia yang dipersiapkan untuk FIFA Matchday, September mendatang.

Kevin Diks mencatatkan sejarah di Bundesliga bersama klubnya, Borussia Monchengladbach

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI