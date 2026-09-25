Kevin Mendoza Kembali ke Bandung, Berharap Bobotoh Dukung Timnas Filipina

jpnn.com - Kiper Timnas Filipina Kevin Ray Mendoza kembali menginjakkan kaki di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung. Momen tersebut membangkitkan kenangannya saat berkarier di Liga Indonesia.

Kevin datang ke Bandung untuk menjalani pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026 Grup B. Filipina akan menghadapi Vietnam pada laga perdana yang digelar Sabtu (26/9/2026) malam.

Bandung bukan kota yang asing bagi Kevin. Pada 2023 hingga 2025, pemain keturunan Denmark itu pernah memperkuat Persib Bandung. Bersama Pangeran Biru, dia meraih dua gelar juara Super League, yakni pada musim 2023/2024 dan 2024/2025.

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Pada 2025, Kevin meninggalkan Persib dan kini memperkuat klub asal Thailand, Chonburi FC.

Kini membela Filipina, Kevin kembali merasakan atmosfer Stadion Si Jalak Harupat yang pernah menjadi salah satu tempatnya bertanding bersama Persib.

"Rasanya sangat menyenangkan bisa kembali. Terasa seperti di rumah sendiri. Banyak dukungan untuk saya, dan mudah-mudahan juga di stadion untuk tim Filipina," kata Kevin dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Vietnam di SJH, Jumat (25/9).

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Pemain berusia 31 tahun itu mengaku senang bisa kembali ke Bandung. Dia juga berharap dapat melihat Bobotoh, sebutan untuk suporter Persib, hadir memberikan dukungan saat Filipina bertanding.

"Saya berharap mereka akan datang, tetapi saya tidak yakin, mari kita lihat apakah kami bisa mendapatkan beberapa dukungan dari tim Bobotoh," jelasnya.