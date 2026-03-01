menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Kevin Prayoga Resmi Jadi Ketua Umum PB Pelajar Islam Indonesia Periode 2026-2028

Kevin Prayoga Resmi Jadi Ketua Umum PB Pelajar Islam Indonesia Periode 2026-2028

Kevin Prayoga Resmi Jadi Ketua Umum PB Pelajar Islam Indonesia Periode 2026-2028
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kevin Prayoga resmi menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) Periode 2026–2028 setelah menjalani proses pelantikan bersama jajarannya di Jakarta, Sabtu (28/2/2026). Foto: Dok. PB PII

jpnn.com, JAKARTA - Kevin Prayoga resmi menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) Periode 2026–2028 setelah menjalani proses pelantikan bersama jajarannya di Jakarta, Sabtu (28/2/2026).

Jajaran kepengurusan PB PII berjumlah 67 orang yang merupakan representasi dari berbagai Pengurus Wilayah di seluruh Indonesia.

Pelantikan ini menandai dimulainya estafet kepemimpinan baru di tubuh organisasi pelajar Islam tersebut.

Baca Juga:

Kevin berkomitmen memperkuat peran pelajar sebagai agen perubahan dan penjaga nilai-nilai keislaman serta kebangsaan.

Kevin Prayoga Resmi Jadi Ketua Umum PB Pelajar Islam Indonesia Periode 2026-2028

Ketua Umum PB PII Periode 2026-2028 Kevin Prayoga menyampaikan sambutan seusai upacara pelantikan dirinya bersama jajaran pengurus PB PII di Jakarta, Sabtu (28/2/2026). Foto: Dok. PB PII

Baca Juga:

Dalam kepengurusan periode ini, PB PII mengusung tema besar yang mencerminkan semangat konsolidasi, penguatan kaderisasi serta kontribusi nyata pelajar dalam merespons tantangan zaman.

Komposisi kepengurusan yang melibatkan 67 personalia dinilai mencerminkan keberagaman daerah dan latar belakang, sekaligus memperkuat basis gerakan organisasi di tingkat nasional.

Kevin Prayoga resmi menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) Periode 2026–2028 setelah menjalani proses pelantikan bersama jajarannya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI