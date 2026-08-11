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Kevin Sanjaya Ulang Tahun, Istri Umumkan Kehamilan Kedua

Kevin Sanjaya Ulang Tahun, Istri Umumkan Kehamilan Kedua
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Mantan pebulu tangkis Indonesia Kevin Sanjaya Sukamuljo. Foto ANTARA/Muhammad Ramdan

jpnn.com, JAKARTA - Mantan atlet pemain bulu tangkis Indonesia, Kevin Sanjaya baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-31.

Istri Kevin Sanjaya, Valencia Tanoesoedibjo turut menyampaikan kabar bahagia beriringan dengan perayaan ulang tahun sang suami.

Melalui akunnya di Instagram, dia mengungkapkan saat ini dia sedang mengandung calon anak keduanya dengan Kevin Sanjaya.

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"Merayakan ulang tahun Kevin bersama keluarga, dan dengan satu anggota baru yang bergabung bersama kami tahun ini," ujar Valencia Tanoesodibjo melalui akunnya di Instagram, dikutip Selasa (11/8).

Semula, dia berpikir bahwa calon bayi yang tengah dikandungnya berjenis kelamin laki-laki.

Sebab Valencia merasa kehamilannya saat ini berbeda dengan yang pertama.

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Namun kini, dia mengetahui bahwa calon bayinya itu ternyata perempuan.

"Kehamilan ini sangat berbeda dari kehamilan saya dengan Avery, sehingga kami benar-benar mengira itu adalah anak laki-laki. Tetapi Tuhan memiliki rencana yang berbeda untuk kami, dan entah bagaimana rencana-Nya selalu lebih indah daripada rencana kami sendiri," ucap Valencia.

Istri Kevin Sanjaya, Valencia Tanoesoedibjo turut menyampaikan kabar bahagia beriringan dengan perayaan ulang tahun sang suami.

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