Bervisi Membangun Kota Masa Depan, Optimisme Agung Sedayu Membentuk Kawasan Terpadu

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah perubahan cepat industri properti, sejumlah pengembang mulai menata ulang cara pandang mereka terhadap pembangunan kawasan.

Kini, pengembangan kawasan bukan lagi sekadar proyek jangka pendek, melainkan sebagai bagian dari visi besar dalam membentuk kota dan kualitas hidup masyarakat.

Cara pandang itu pula yang dipakai Agung Sedayu Group (ASG) sebagai pengembang Pantai Indah Kapuk (PIK) dan PIK2. Menurut CEO ASG Steven Kusumo, fondasi utama perusahaannya itu berangkat dari keyakinan bahwa properti memiliki peran strategis dalam kehidupan urban. Keyakinan itu menjadi dasar dalam setiap pengembangan yang dilakukan.

“Agung Sedayu Group lahir dari sebuah keyakinan bahwa properti memiliki peran strategis dalam membentuk kota dan kualitas hidup masyarakat,” ujar Steven.

Sejak awal, ASG memfokuskan diri pada pengembangan kawasan terpadu dengan pendekatan jangka panjang. Strategi itu dinilai penting untuk memastikan setiap proyek tidak hanya relevan saat ini, tetapi juga memiliki nilai berkelanjutan di masa depan.

“Kami fokus pada pengembangan kawasan terpadu dengan perencanaan jangka panjang,” jelas dia.

Dalam perjalanannya, Agung Sedayu Group terus berupaya menjaga konsistensi kualitas sekaligus membuka ruang inovasi. Hal tersebut dilakukan untuk menjawab perubahan kebutuhan pasar tanpa kehilangan arah pengembangan yang telah ditetapkan.

Steven menambahkan keseimbangan antara inovasi dan relevansi menjadi kunci agar sebuah kawasan tetap memiliki daya tarik dalam jangka panjang. Adaptasi terhadap perubahan zaman pun menjadi bagian dari strategi yang terus dijaga.