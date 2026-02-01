Kezia Sebut Lula Lahfah Miliki Penyakit Kompleks, Ada Gerd

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Instagram (selebram) Lula Lahfah ditemukan meninggal dunia di kamar apartemen yang dihuninya di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (23/1).

Sepupu mendiang Lula Lahfah, Kezia mengatakan semasa hidupnya, kekasih Reza Arap itu sempat memiliki penyakit yang kompleks, terutama GERD.

Akan tetapi, dia mengaku tidak mengetahui secara pasti sejak kapan Lula Lahfah mengidap penyakit itu.

"Dia (Lula) memang sakit sih, sakitnya kompleks kan," ujar Kezia di kawasan Buaran, Jakarta Timur, Jumat (30/1).

"Kak Lula sakitnya sudah lama. Dia itu sudah punya GERD sudah lama. Sakit di perutnya kompleks itu sudah lama. Enggak tahu deh aku dari tahun berapa, setahuku sih sudah lama," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, dia pun mengungkapkan sosok sepupunya tersebut.

Menurutnya, Lula Lahfah meupakan sosok yang baik hati dan peduli terhadap keluarga.

"Baik banget. Orangnya enggak pernah lupa sama keluarga. Misalnya dia ke luar negeri, dia itu selalu nge-chat, kayak, ‘mau titip apa?’. Pokoknya dia enggak pernah lupa deh sama keluarganya, selalu ingat, terus orangnya down to earth banget," ucap Kezia.