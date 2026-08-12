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KH Hasanuddin Kriyani Wafat, Kiai Maman: Beliau Sosok Ulama Rendah Hati

KH Hasanuddin Kriyani Wafat, Kiai Maman: Beliau Sosok Ulama Rendah Hati
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Anggota DPR RI Kiai Maman Imanulhaq saat sowan sesepuh Buntet Pesantren Cirebon KH Hasanuddin Kriyani (Abah Hasan Kriyani) beberapa waktu lalu. Foto: koleksi pribadi Kiai Maman

jpnn.com - Anggota DPR RI Kiai Maman Imanulhaq menyampaikan belasungkawa atas wafatnya sesepuh Buntet Pesantren Cirebon KH Hasanuddin Kriyani (Abah Hasan Kriyani).

Abah Hasan meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Jakarta, Rabu (12/8/20026).

"Abah Hasan Kriyani bukan hanya sesepuh Buntet Pesantren. Beliau adalah murobbi bagi siapa saja yang merindukan sosok ulama yang rendah hati, hangat, dan penuh kasih," kata Kiai Maman, Rabu.

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Kiai Maman yang juga pengasuh Pondok Pesantren Al-Mizan Jatiwangi, sangat dekat dengan Almarhum.

"Kami sangat dekat dengan Abah. Beliau selalu mengenang ayah kami, KH. Abdurrochim, sebagai sahabat perjuangan semasa di PMII," tuturnya.

Setiap kali ke Buntet, kata Kiai Maman, dia selalu memprioritaskan sowan ke kediaman Abah Hasan.

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"Kini Abah telah meninggalkan kami. Namun kami percaya, Allah SWT lebih mencintai Abah dan telah memanggilnya pulang ke haribaan-Nya. Selamat jalan, Abah," kata Kiai Maman.(Fat//JPNN)

Anggota DPR RI Kiai Maman Imanulhaq menyampaikan belasungkawa atas wafatnya sesepuh Buntet Pesantren Cirebon KH Hasanuddin Kriyani (Abah Hasan Kriyani).


Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

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