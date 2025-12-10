menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » KH Zulfa Mustofa Bakal Daftarkan Kepengurusan Baru PBNU ke Kemenkum

KH Zulfa Mustofa Bakal Daftarkan Kepengurusan Baru PBNU ke Kemenkum

KH Zulfa Mustofa Bakal Daftarkan Kepengurusan Baru PBNU ke Kemenkum
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Zulfa Mustofa memberikan sambutan seusai ditetapkan sebagai penjabat ketua umum PBNU di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (9/12/2025). Foto: ANTARA/Asep Firmansyah

jpnn.com - Penjabat (Pj) Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Zulfa Mustofa akan segera mendaftarkan susunan kepengurusan terbaru hasil rapat pleno ke Kementerian Hukum (Kemenkum).

Hal ini disampaikan Zulfa setelah rapat pleno PBNU, Selasa (9/12).

"Ya tentu sebagai organisasi yang patuh, taat hukum, setelah selesai semua akan didaftarkan di Kemenkum," kata Zulfa.

Baca Juga:

Dalam kesempatan itu, keponakan Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin tersebut menegaskan bahwa seluruh proses penetapan Pj Ketua Umum PBNU telah sesuai aturan.

Hal ini disampaikan Zulfa untuk merespons pernyataan Ketua Umum PBNU hasil Muktamar ke-34 Yahya Cholil Staquf, yang menyebut rapat pleno tersebut tidak sah.

"Ada di perkumnya boleh," kata Zulfa.

Baca Juga:

Dia menegaskan mekanisme tersebut memang diperbolehkan.

"Sudah, sudah (diperkenankan), ya," ujarnya.

Pj Ketum PBNU KH Zulfa Mustofa akan segera mendaftarkan susunan kepengurusan terbaru hasil rapat pleno ke Kemenkum.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI