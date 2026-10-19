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Khairul Saleh Desak Penanganan Karhutla Kalimantan Dipercepat, Jangan Korbankan Rakyat Kecil

Khairul Saleh Desak Penanganan Karhutla Kalimantan Dipercepat, Jangan Korbankan Rakyat Kecil
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Ilustrasi kebakaran hutan dan lahan. Foto: ANTARA/HO-Humas Otorita IKN

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XIII DPR RI Pangeran Khairul Saleh mendesak pemerintah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan agar masyarakat tidak terus terdampak asap dan kehilangan mata pencaharian.

Dia menilai, lambannya penanganan dan lemahnya koordinasi antarpihak dapat memperburuk dampak karhutla bagi masyarakat.

“Jangan sampai terjadi seperti kiasan gajah sama gajah berjuang, pelanduk mati di tengah-tengah,” kata Khairul Saleh dalam keterangan resmi, Senin (19/10)

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Politikus Fraksi PAN itu menegaskan penanganan karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak.

Pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi dengan tokoh adat, pelaku usaha, serta masyarakat.

Menurutnya, keselamatan warga dan pemulihan lingkungan harus menjadi prioritas dalam menghadapi bencana tersebut.

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Dampak karhutla tidak terbatas pada gangguan kesehatan dan kerusakan lingkungan. Kebakaran juga berpotensi menghambat aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor pariwisata.

“Bumi Kalimantan adalah warisan leluhur yang wajib kita jaga bersama,” ujarnya.

Anggota Komisi XIII DPR RI Pangeran Khairul Saleh mendesak pemerintah mempercepat penanganan karhutla di Kalimantan agar masyarakat tidak terus terdampak asap

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