Khaldoon Al Mubarak Yakin Man City tak Bersalah di Kasus FFP

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Manchester City Khaldoon Al Mubarak meyakini klub tidak bersalah dalam kasus dugaan pelanggaran regulasi finansial (FFP) Liga Inggris.

"Proses di Premier League masih panjang, dan keyakinan serta tekad kami untuk membuktikan bahwa klub tidak bersalah tetap sama kuatnya seperti saat masalah ini bermula," tegas Al Mubarak, dikutip dari pernyataan resmi klub, Minggu (27/9).

Sebelumnya, Man City dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dakwaan soal dugaan pelanggaran regulasi finansial (FFP) Liga Inggris.

Berdasarkan laporan The Athletic pada Jumat, keputusan tersebut menjadi perkembangan terbaru dalam kasus yang telah bergulir sejak klub didakwa pada Februari 2023.

Al Mubarak mengatakan bahwa ada banyak hal yang ingin disampaikannya agar semua orang memahami alasan mereka begitu meyakini bahwa Manchester City tidak bersalah.

Meskipun begitu, Al Mubarak menjelaskan ketatnya ketentuan kerahasiaan dalam proses hukum serta tekad mereka untuk mematuhinya, sehingga dia tidak dapat melakukan hal tersebut saat ini.

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Al Mubarak menambahkan jika sebelum mengeluarkan pernyataan itu, pihaknya telah melalui beberapa pemeriksaan hukum untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

"Saya meminta Anda untuk membaca dengan cermat pernyataan di bawah ini—yang kami sampaikan pada hari Jumat—serta pernyataan yang kami keluarkan pada bulan Februari 2023 (juga tercantum di bawah). Setiap kata di dalamnya memiliki makna penting dan sepenuhnya benar," tulis Al Mubarak.