menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Pendidikan » Kharisma Bangsa Masuk SMA Unggul Garuda Transformasi, AI Jadi Fokus Pembelajaran

Kharisma Bangsa Masuk SMA Unggul Garuda Transformasi, AI Jadi Fokus Pembelajaran

Kharisma Bangsa Masuk SMA Unggul Garuda Transformasi, AI Jadi Fokus Pembelajaran
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kharisma Bangsa masuk SMA Unggul Garuda Transformasi, AI jadi fokus pembelajaran. Foto dokumentasi Kharisma Bangsa

jpnn.com, JAKARTA - Sekolah Kharisma Bangsa, Tangerang Selatan, Banten, memulai tahun ajaran 2026/2027 dengan bergabung dalam program SMA Unggul Garuda Transformasi yang diseleksi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.

Keikutsertaan tersebut menjadi langkah baru bagi sekolah dalam memperkuat kualitas pendidikan, terutama melalui integrasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), riset modern, dan penerapan standar internasional.

Kepala SMA Kharisma Bangsa, Muhamad Budiawan, mengatakan terpilihnya sekolah dalam ekosistem SMA Unggul Garuda Transformasi, menjadi amanah sekaligus pengakuan terhadap sistem pendidikan yang selama ini dikembangkan.

Baca Juga:

“Terpilihnya Kharisma Bangsa dalam ekosistem SMA Unggul Garuda Transformasi merupakan sebuah amanah sekaligus pengakuan terhadap kualitas pendidikan yang selama ini kami bangun,” kata Budiawan, Rabu (15/7).

Menurutnya, program tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat jalur siswa menuju perguruan tinggi terbaik, baik di dalam maupun luar negeri.

Dalam mendukung transformasi pendidikan, Kharisma Bangsa menyiapkan tiga fokus utama. Salah satunya adalah mengintegrasikan AI, literasi digital, riset, dan pembelajaran berbasis proyek ke dalam kegiatan belajar.

Baca Juga:

"Pendekatan tersebut tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan penguasaan teori. Siswa juga dilatih berpikir kritis, kreatif, mampu memecahkan masalah, serta memiliki keterampilan melakukan riset," ungkapnya.

Kharisma Bangsa juga memperkuat penerapan standar internasional sebagai anggota Council of International Schools (CIS). Standar tersebut mencakup kepemimpinan, manajemen sekolah, budaya pembelajaran, perlindungan anak, dan kesejahteraan siswa.

Kharisma Bangsa masuk SMA Unggul Garuda Transformasi, AI jadi fokus pembelajaran

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI