Khawatir Bawa Sial bagi Argentina, Di Maria Ogah Datang ke Final Piala Dunia

jpnn.com - Mantan bintang sepak bola Argentina Angel Di Maria memastikan diri tidak akan hadir langsung untuk menyaksikan final Piala Dunia FIFA 2026 yang mempertemukan tim nasional berjuluk Albiceleste itu dengan Spanyol.

Di Maria mengambil keputusan itu bukan karena tidak ingin mendukung Argentina, melainkan takut membawa sial bagi tim yang pernah dibelanya itu.

Rumor sebelumnya menyebut Di Maria akan terbang ke Amerika Serikat untuk menghadiri partai puncak Piala Dunia FIFA 2026 di New York New Jersey Stadium, Amerika Serikat, pada Senin (20/7/2026).

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Kabarnya, mantan pemain Manchester United itu akan ikut ambil bagian dalam prosesi penyerahan trofi jika Argentina muncul sebagai juara.

Namun, Di Maria langsung membantah kabar itu. Ia mengaku tidak memiliki rencana berangkat ke AS dan memilih menikmati pertandingan dari rumah.

"Saya tidak ke sana dan tidak akan ke sana. Saya tak mau membawa sial. Saya akan menonton dari rumah," ujar Di Maria.

Meski hanya memberikan dukungan dari jauh, Di Maria meyakini Lionel Messi dan rekan-rekannya mengetahui bahwa mantan pemain Paris St Germain itu selalu mendukung Argentina.

Pemain yang gantung sepatu setelah mengantar Argentina menjuarai Copa America 2024 itu merasa bangga bahwa generasi penerusnya mampu mempertahankan tradisi juara.