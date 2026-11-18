jpnn.com - BANDUNG - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memuji Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai kepala daerah terpopuler di Indonesia.

Khofifah menilai popularitas Dedi Mulyadi tetap nomor satu, meskipun dirinya kini tengah menjalani periode kedua sebagai gubernur Jawa Timur.

"Yang kita hormati gubernur paling populer di Indonesia. Saya boleh periode kedua, tetapi kalau untuk popularitas, tetap Kang Dedi Mulyadi nomor satu,” ujar Khofifah dalam acara Misi Dagang dan Investasi Jawa Timur ke Jawa Barat di Bandung, Selasa (17/11).

“Banyak inspirasi yang sudah beliau semai dalam banyak forum. Dan mudah-mudahan penyemaian akan lebih kuat lagi ketika beliau berkunjung ke Jawa Timur," imbuhnya.

Khofifah dalam kesempatan itu juga menyinggung kedekatan historis antara Jawa Timur dan Jawa Barat sebagai dua wilayah pewaris imperium besar Nusantara, yakni Majapahit dan Padjadjaran.

Dia juga berkelakar mengenai penamaan Jalan Majapahit dan Jalan Pajajaran di kedua provinsi.

Khofifah bahkan menegaskan kesiapannya mengajak Dedi Mulyadi berkeliling menggunakan sepeda motor Vespa elektrik saat berkunjung ke Jawa Timur.

"Nah, kalau pertemuan pada hari ini bisa memberikan penguatan dua imperium besar yang memberikan penguatan nusantara, saya rasa ini akan memberikan nilai tambah yang luar biasa. Jadi, jika ingin ber-Vespa di Jawa Timur, saya rasa saya termasuk yang paling rajin menggunakan Vespa elektrik di sangat banyak tempat," katanya.