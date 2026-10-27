Kia Carens EV Sudah Bisa Dipesan, Sebegini Perkiraan Harganya

jpnn.com - Mulai Senin (26/10), Kia Sales Indonesia resmi membuka keran pemesanan awal untuk Kia Carens EV.

Kia memboyong Carens EV dalam empat pilihan varian: Air Captain Standard, Air 7-seater Standard, Earth Captain Long Range, dan Earth 7-seater Long Range.

Konsumen diberi keleluasaan memilih antara kapasitas baterai atau konfigurasi kabin.

"Kami menyediakan pilihan Standard dan Long Range, masing-masing dengan konfigurasi enam atau tujuh tempat duduk," ujar Wakil Presiden Komersial Kia Sales Indonesia Welly Nugroho, dalam keterangannya, Selasa (27/10).

"Jadi, konsumen bisa mempertimbangkan kebutuhan perjalanan sekaligus susunan kursi yang paling sesuai untuk keluarganya."

Secara tampilan, MPV listrik tersebut tampil modern lewat fascia Digital Tiger Face.

Lampu DRL Star Map di depan dan belakang memberi karakter tegas saat membelah jalanan malam, berpadu pas dengan pelek crystal-cut dual-tone yang aerodinamis.

Masuk ke dalam kabin, nuasanya makin terasa memanjakan.