Kia Carens Transmisi Manual Resmi Mengaspal, Harga Rp 200 Jutaan

jpnn.com, JAKARTA - Kia Sales Indonesia (KSI) kembali melakukan inovasi baru dengan meluncurkan Kia Carens dengan transmisi manual untuk pasar di tanah air, Rabu (6/8)

Kehadiran varian baru itu melengkapi lini Carens untuk menjawab kebutuhan konsumen yang menginginkan efisiensi, kontrol berkendara, serta fleksibilitas dalam berbagai aktivitas operasional maupun penggunaan sehari-hari.

VP Operations Kia Sales Indonesia, Harry Yanto mengungkapkan Kia Carens Manual Transmission menjadi alternatif bagi pelanggan yang menginginkan mobil serbaguna dengan biaya kompetitif dan kemudahan perawatan, tanpa mengorbankan fitur, kenyamanan, maupun keselamatan.

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"Melalui Kia Carens Manual Transmission, kami ingin menghadirkan pilihan yang lebih luas bagi konsumen Indonesia. Varian ini tetap membawa DNA Carens sebagai MPV keluarga yang nyaman, lapang, dan kaya fitur," ujar Harry Yanto.

Tak ada perubahan pada bagian eksterior, interior maupun mesin yang diusungnya.

MPV itu memiliki desain modern khas Carens dengan projector halogen headlamp, LED rear combination lamp, serta velg alloy 15 inci yang memberikan tampilan elegan dan proporsional.

Mobil tersebut menawarkan ruang kabin lapang dan nyaman untuk seluruh anggota keluarga.

Layar infotainment 8 inci yang mendukung Apple CarPlay dan Android Auto, panel instrumen digital TFT 10,25 inci dengan supervision display 4,2 inci, hingga jok kombinasi artificial leather dan fabric dengan armrest pada baris kedua, menghadirkan pengalaman berkendara yang praktis sekaligus menyenangkan.