Kia Carnival Baru Bawa Peningkatan Fitur, Apa Saja?

Kia Carnival Baru Bawa Peningkatan Fitur, Apa Saja?

Kia Carnival Baru Bawa Peningkatan Fitur, Apa Saja?
Kia Carnival baru. Foto: kia/yonhap

jpnn.com - Kia Corp., memperkenalkan model anyar dari MPV andalannya, Carnival dengan beragam peningkatan fitur kenyamanan.

Kia Carnival tipe dasar, Prestige, kini menghadirkan fitur standar berupa pintu belakang elektrik pintar dan kaca spion elektronik.

Kemudian, untuk varian menengah Noblesse menawarkan sistem pengenalan suara multi-zona untuk penumpang, serta gagang pintu luar tipe sentuh pada baris pertama.

Sementara itu, varian tertinggi yaitu Signature kini dipasangi lampu belakang dan lampu sein belakang LED sebagai fitur standar.

Kia juga menawarkan sistem audio premium opsional Bose dengan 12 speaker dan amplifier eksternal pada varian Signature, guna memberikan performa suara lebih optimal.

Seorang pejabat Kia menyatakan bahwa seiring dengan perubahan gaya hidup pelanggan, Carnival terus berevolusi sebagai kendaraan rekreasi keluarga terkemuka di Korea Selatan.

Menurut dia, Carnival terbaru menawarkan nilai yang berbeda kepada konsumen melalui paket produk yang disempurnakan dan desain yang lebih canggih. (yonhap/ant/jpnn)


Redaktur & Reporter : M. Rasyid Ridha

