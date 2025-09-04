Kia EV5, SUV Listrik yang Punya Jarak Tempuh 529 KM, Sebegini Harganya
jpnn.com, INGGRIS - Pabrikan asal Korea Selatan, KIA resmi meluncurkan mobil listrik EV5 di pasar Inggris.
Mobil yang bermain di kelas sport ultility vehicle (SUV) itu ditawarkan dalam dua varian, yakni GT-Line dan standar.
Arena Ev pada Selasa (2/9) melaporkan semua versi Kia EV5 akan didukung oleh paket baterai 81,4 kWh.
Selain itu, semua varian itu mendapatkan tambahan pilihan lainnya, yakni motor tunggal yang dipasang pada as roda depan dengan tenaga 214 daya kuda dan torsi 296 Nm.
KIA mengeklaim mobil listrik itu dapat berakselerasi dari 0 hingga 100 km/jam dalam 8,4 detik.
Menurut Kia, EV5 dapat menempuh jarak hingga 529 km dengan sekali pengisian daya.
Untuk semakin meningkatkan kenyamanan terhadap penggunanya, Kia juga sudah memasangkan fitur pengisian cepat DC hingga 150 kW.
Dalam meluncurkan kendaraan terbarunya ini di Inggris, Kia memiliki komitmennya dalam urusan pengiriman.
Pabrikan asal Korea Selatan, KIA resmi meluncurkan mobil listrik EV5. Mobil listrik itu bisa menempuh jarak hingga 529 km dengan sekali pengisian daya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Tata Sierra EV Disiapkan Mengaspal Pada November 2025, Intip Spesifikasinya
- Heboh, Mobil Listrik Daihatsu Ayla EV Bakal Meluncur, ADM: Kami Kan Sudah Terbuka
- Soal Insentif Mobil Listrik Impor, Praktisi UI: Setop! Honeymoon-nya Sudah Cukup
- Wuling Umumkan Harga Mobil Listrik Bingo S, Mulai Rp 150 Jutaan
- Fomo Mobil Listrik: Apakah Cocok untuk Pembeli Kendaraan Pertama?
- PLN Genjot Pemasangan SPKLU Tiang Listrik, Target 1.000 Unit Tahun Ini