Kia Gebrak Pasar dengan SUV Listrik Murah, Punya Jarak Tempuh 526Km
jpnn.com, INDIA - Kia kembali menambah jajaran mobil listriknya dengan meluncurkan Syros EV untuk konsumen di India.
Kia Syros EV merupakan SUV listrik yang diproduksi di India.
Mobil listrik itu ditawarkan dengan harga terjangkau mulai dari Rs. 13,49 lakh atau sekitar Rp 242 juta
Pabrikan mobil asal Korea Selatan itu mengatakan mobil itu tujuh penumpang tersebut berencana didistribusikan ke rumah konsumen mulai 30 Juli 2026.
Kia menawarkan dua pilihan baterai pada mobil listrik barunya itu, yakni 42 kWh dan 51,4 kWh.
Baterai 42 kWh menawarkan jangkauan 443 km, sedangkan baterai 51,4 kWh menawarkan jarak 526Km.
Angka itu berdasarkan pengujian ARAI MID. Klaim itu menjadikannya sebagai model pertama di segmennya yang mampu melampaui angka 500 km.
Kedua varian menggunakan motor listrik pernggerak roda depan bertenaga 171 PS.
Kia kembali menambah jajaran mobil listriknya dengan meluncurkan Syros EV dengan harga terjangkau. Simak selengkapnya di sini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Geely Galaxy Cruiser 700 , Teman Main Baru iCAR V27
- Bersama Avante Group, Chery Perkuat Jaringan di Jawa Tengah
- Dokumen Skuter Listrik Terbaru Yamaha Terungkap
- Suzuki Brezza 2026, Tampil Segar Sekaligus Bertenaga
- Mau ke GIIAS 2026? Simak Harga Tiket Masuk dan Jadwalnya
- Puluhan Ribu Xpeng X9 Kena Recall, Cacat Pada Sistem Suspensi Udara