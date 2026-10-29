Kia Perkuat Jaringan Diler di Jakarta Barat

jpnn.com, JAKARTA - Memiliki mobil baru sering kali datang bersama satu kekhawatiran klasik: bagaimana dengan perawatan setelahnya?

Kia Sales Indonesia tampaknya paham betul rasa waswas tersebut. Langkah nyata pun diambil dengan meresmikan diler baru, Kia Puri, di kawasan Kembangan, Jakarta Barat.

Bukan sekadar tempat pamer mobil, Kia Puri mengusung konsep 3S (Sales, Service, Spare Parts).

Semua kebutuhan pemilik kendaraan—mulai dari melirik unit idaman, servis rutin, hingga berburu suku cadang resmi—kini rampung dalam satu atap.

"Kami ingin menjangkau lebih banyak kawasan di Jakarta agar pelanggan makin mudah mengenal produk dan mendapatkan layanan Kia," kata CEO Kia Sales Indonesia Jong Sung Park, Kamis (28/10).

Hadir dengan format 3S Compact di Puri Indah Auto Center, ruangannya memang dirancang intim namun fungsional.

Ada customer lounge yang nyaman, kids zone untuk si kecil, hingga dua work bay di area bengkel yang siap menangani perawatan mobil kesayangan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari ambisi Kia mengejar target 40 jaringan diler hingga akhir 2026.