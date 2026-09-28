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KIA PV5 Chassis Cab Ramaikan Pasar Kendaraan Niaga Berbasis Listrik

KIA PV5 Chassis Cab Ramaikan Pasar Kendaraan Niaga Berbasis Listrik
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Pabrikan mobil asal Korea Selatan, KIA memperkenalkan kendaraan niaga bertenaga listrik, yakni PV5 Chassis Cab. Foto: Carscoops

jpnn.com - Pabrikan mobil asal Korea Selatan, KIA memperkenalkan kendaraan niaga bertenaga listrik, yakni PV5 Chassis Cab.

Kendaraan komersial ringan itu dirancang untuk mendukung bisnis para pelaku usaha.

CarsCoops, Minggu (27/9), melaporkan secara tampilan, bagian belakang Kia PV5 Chassis Cab terbuka hanya terlihat sasis.

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Tujuannya untuk bisa dikonversi sesuai kebutuhan seperti truk pengangkut, van boks, truk makanan, ambulans, hingga campervan.

Kia PV5 Chassis memiliki dimensi lapang, yakni panjang 4.610 milimeter dengan jarak sumbu roda 2.995 milimeter.

Bagian belakang kendaraan sudah dilengkapi dengan sepasang lampu yang terpasang langsung pada balok baja.

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Kendaraan itu tersedia dengan pelek baja 16 inci dan dop roda atau pelek alloy berukuran sama.

Konsep tersebut membuat PV5 Chassis menjadi basis yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.

Pabrikan mobil asal Korea Selatan, KIA memperkenalkan kendaraan niaga bertenaga listrik, yakni PV5 Chassis Cab.

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