Kia PV7 Resmi Meluncur, Van Listrik Besar dengan Jarak Tempuh 480 Km

jpnn.com, JERMAN - Pabrikan mobil asal Korea Selatan, KIA kembali menambah jajaran kendaraan listrik barunya dengan meluncurkan PV7 di ajang IAA Transportasi 2026 di Hanover, Jerman.

Mobil yang bermain di kelas van itu diklaim bisa menampung sembilan sampai 11 penumpang.

Kia menawarkan PV7 listrik itu dengan beragam konfigurasi dan varian.

Dilansir dari laporan Arena EV pada Selasa (15/9) waktu setempat, KIA berencana menghadirkan hingga 23 varian PV7 dalam beberapa tahun mendatang.

Model Passenger dan Cargo menjadi dua varian pertama yang diperkenalkan.

Varian Cargo, Kia menyediakan konfigurasi dua atau tiga penumpang.

Sementara itu, versi Passenger dapat menampung hingga sembilan penumpang untuk versi yang dipasarkan global, sedangkan versi yang dijual di Korea Selatan dapat menampung hingga 11 penumpang.

PV7 tersedia dengan dua pilihan baterai nickel-cobalt-manganese (NCM), yakni 71,5 kWh untuk varian standar dan 96,2 kWh varian Long Range.