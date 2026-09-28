Kia Said Aqil Klarifikasi Pernyataan Gus Lilur Perihal Uang Rp 1 Miliar Setelah Muktamar NU

jpnn.com, JAKARTA - KH Said Aqil Siroj menyampaikan klarifikasi terkait pemberitaan yang memuat pernyataan KH Khalilur R Abdullah Sahlawiy alias Gus Lilur mengenai cerita uang Rp 1 miliar yang dikaitkan dengan dirinya.

Kiai Said Aqil Siroj melalui Sekretaris Pribadinya, M. Sofwan Erce meminta agar namanya tidak dikait-kaitkan dengan cerita maupun pernyataan Gus Lilur mengenai persoalan tersebut.

"Kiai Said meminta agar Pak Lilur tidak mengait-kaitkan dengan Kiai Said," ujar Sofwan Erce.

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Pernyataan tersebut disampaikan M. Sofwan Erce selaku Sekretaris Pribadi KH Said Aqil Siroj, sebagai penegasan bahwa pihak Kiai Said tidak menghendaki namanya dikaitkan dengan narasi yang disampaikan oleh pihak lain.

Menurut Sofwan Erce, klarifikasi ini penting disampaikan agar masyarakat dan media dapat membedakan antara keterangan yang disampaikan langsung oleh KH Said Aqil Siroj dengan cerita atau klaim pihak lain yang membawa-bawa nama beliau.

Dengan demikian, kata Sofwan Erce, KH Said Aqil Siroj meminta agar Pak Lilur tidak lagi mengaitkan nama beliau dengan cerita mengenai uang sebagaimana diberitakan.

Klarifikasi ini disampaikan sebagai hak jawab dan penegasan posisi KH Said Aqil Siroj atas pemberitaan yang beredar di ruang publik.(fri/jpnn)