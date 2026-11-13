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KIA Siapkan Kejutan Baru: Prioritaskan Rakitan Lokal, Bidik Segmen Entry Level

KIA Siapkan Kejutan Baru: Prioritaskan Rakitan Lokal, Bidik Segmen Entry Level
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Setelah Carens, KIA Siapkan mobil baru lagi. Foto ilustrasi: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Memiliki mobil baru dengan harga yang masuk akal masih menjadi mimpi banyak keluarga di Indonesia.

Di tengah ketatnya persaingan pasar otomotif tanah air, KIA tampaknya mulai membaca denyut kebutuhan tersebut.

Pabrikan asal Korea Selatan ini diam-diam tengah mengkaji amunisi baru.

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Bukan sekadar mendatangkan unit utuh dari luar negeri, Kia Sales Indonesia justru memberi sinyal kuat untuk memprioritaskan mobil rakitan lokal.

Dengan memproduksi kendaraan di dalam negeri, struktur biaya bisa ditekan, sehingga peluang menghadirkan mobil harian yang lebih terjangkau pun terbuka lebar.

Menurut VP Commercial Kia Sales Indonesia Welly Nugroho, rencana penambahan lini produk sudah berada di meja kerja perusahaan, meski saat ini masih digodok lewat studi mendalam.

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"Ada (model baru). Kami sudah siapkan, tetapi masih dalam tahap studi. Semoga sesuai dengan harapan pasar," ujar Welly di Jakarta Utara, Rabu (11/11).

Namun, Welly masih menutup rapat keran informasi soal model spesifik yang sedang disiapkan.

Memiliki mobil baru dengan harga yang masuk akal masih menjadi mimpi banyak keluarga di Indonesia. Kia tampaknya mulai membaca denyut kebutuhan tersebut.

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