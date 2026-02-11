KIA Tebar Promo Spesial di IIMS 2026
jpnn.com, JAKARTA - Di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 yang berlangsung pada 5–15 Februari 2026, Kia menghadirkan beragam promo spesial.
Setiap konsumen berkesempatan mendapatkan beragam hadiah menarik, mulai dari Samsung Tab A11+, uang elektronik senilai Rp500.000, hingga voucher Samsung dengan nilai mencapai Rp30.000.000.
Program promo itu berlaku untuk seluruh unit yang dibeli di IIMS 2026.
VP Sales/Channel of Kia Sales Indonesia, Randy R. Murdoko, mengatakan IIMS menjadi momen penting karena konsumen datang dengan kebutuhan yang konkret.
“Kami ingin memastikan setiap penawaran yang kami hadirkan benar-benar relevan dengan ekspektasi konsumen,” ujarnya.
Menurut Kia, pendekatan itu selaras dengan karakter pembeli di Indonesia yang kini makin cermat mempertimbangkan manfaat tambahan dalam setiap transaksi, bukan hanya terpaku pada harga kendaraan.
Tak hanya promo, Kia juga membawa penyegaran untuk dua model andalannya.
All New Carens ditawarkan dalam tiga varian dengan harga mulai Rp319 juta hingga Rp399 juta.
