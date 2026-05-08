Kiai Cabul Ditangkap, Legislator Minta Polisi Usut Pihak yang Tekan Korban
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meminta pengusutan tuntas kasus pemerkosaan terhadap 50 santriwati oleh Ashari atau Mbah Walid, seorang pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Ndholo Kusumo di Pati, Jawa Tengah (Jateng).
Hal demikian dikatakan dia menyikapi kabar Ashari yang telah ditangkap polisi di Wonogiri, Jateng, dalam kasus pemerkosaan.
"Kami mendorong untuk diselesaikan secara tuntas," kata legislator fraksi PKB itu kepada awak media, Jumat (8/5).
Marwan merasa ada unsur pembiaran dari kasus pemerkosaan Ashari, sehingga jumlah korban mencapai puluhan.
"Menurut saya, sepertinya ada pembiaran, karena begitu lama peristiwanya terjadi, begitu banyak korbannya yang dijadikan perundungan, rasa-rasanya ini sudah lama," katanya.
Termasuk, kata dia, bisa saja ada dugaan tekanan dialami korban, sehingga tak berani melaporkan kasus pemerkosaan ke polisi.
"Siapa ini sebetulnya aktor yang memberi jalan kepada si pelaku ini untuk terus berbuat sehingga begitu banyak korban," lanjut Marwan.
Menurut dia, pihak yang melakukan pembiaran sampai menekan korban tidak melapor harus diusut polisi dari kasus pemerkosaan Ashari.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meminta pengusutan kasus kiai cabul di Pati sampai ke pihak yang membiarkan pemerkosaan terus terjadi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bea Cukai dan Polri Gagalkan Distribusi Vape Cair Mengandung Zat Berbahaya
- Usut Kasus Kecelakaan Kereta di Bekasi, Polda Metro Jaya Sudah Periksa 39 Saksi
- Fakta Soal 50 Santriwati yang Jadi Korban Pencabulan Kiai Ashari, Hemm
- Pendiri Ponpes di Pati Pencabul 50 Santriwati Ditangkap di Sebuah Masjid Besar
- Kiai Cabul dari Pati Ditangkap, Legislator Tuntut Proses Hukum yang Transparan
- Kasus Kiai Cabul di Pati, Legislator: Harus Dihukum Berat