Kiai Hasib Apresiasi Dukungan Ambulans dari YANMU Menjelang Muktamar NU

jpnn.com, JOMBANG - Ketua Majelis Pengasuh Majelis Yayasan Pesantren Pondok Pesantren Bahrul Ulum KH M Hasib Wahab Hasbullah menyatakan, ambulans wakaf dari Yayasan Anugerah Nusantara Al Mubarokah (YANMU) akan digunakan untuk mengantisipasi peserta muktamar yang sepuh (tua) dan membutuhkan layanan kesehatan.

"Ambulans ini maksudnya bukan berarti YANMU berdoa banyak orang sakit ya. Tapi dengan ambulans ini kita bisa melayani mereka yang sepuh sepuh. Apalagi di dalamnya sudah ada alat-alat untuk kebutuhan darurat," ujar Kiai Hasib, saat serah terima ambulans di lingkungan pondok, Jumat (7/8).

Kiai Hasib menyatakan, ambulans dan juga Al Quran dari YANMU menjadi berkah bagi pesantren yang akan menjadi tuan rumah Muktamar ke-35 NU pada 27 hingga 31 Agustus.

"Ini merupakan satu haza min fadhli Rabbi juga. Jadi, utamanya di Tambakberas ini memang dari proses penunjukan sampai sekarang, dan mungkin sampai nanti, ini adalah min fadhli Rabbi. Jadi, betul-betul Allah memberikan anugerah pada kegiatan ini semuanya," jelasnya.

YANMU sowan ke pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, sebagai lanjutan rihlah kemanusiaan dengan menyerahkan langsung dua ambulans jenis Hi Ace dan Luxio dan 1.000 Al-Quran kepada keluarga besar pondok Bahrul Ulum, yang dipimpin KH Hasib Wahab Chasbullah.

Wakil Ketua Umum YANMU Syahdhana H Baswara menyatakan, sebagai lembaga yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan dan kesehatan, YANMU ingin berkontribusi memajukan dunia pesantren melalui berbagai kegiatan sosial keagamaan.

"Adapun maksud dan inti acara ini adalah penyerahan dua unit ambulans yang insya Allah kami wakafkan berupa unit HiAce dan Luxio," ujarnya.

Setelah Bahrul Ulum Tambakberas, Tim YANMU akan melanjutkan perjalanan ke Situbondo dan Jember.