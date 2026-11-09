Kiai Kampung Se-Indonesia Gelar Doa Bersama untuk Keberhasilan Presiden Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Para ulama, kiai, dan santri dari berbagai pelosok Tanah Air menyatukan langkah dalam sebuah ikhtiar batin untuk keselamatan bangsa.

Melalui wadah Mujadalah Kiai Kampung (MKK) se-Indonesia melaksanakan doa bersama dan munajat nasional secara serentak pada Minggu (8/11/2026).

Pelaksanaan agenda keumatan dan kebangsaan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Penasihat MKK KH Marsudi Syuhud di Pesantren Ekonomi Darul Ucwah, Kedoya, Jakarta Barat.

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Dalam arahannya, KH Marsudi Syuhud menegaskan gerakan spiritual ini murni lahir dari kepedulian moral serta tanggung jawab keagamaan para ulama kampung terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurutnya, perjalanan suatu bangsa senantiasa dihadapkan pada pelbagai ujian yang menuntut kesabaran serta permohonan pertolongan kepada Allah SWT.

"Perjalanan bangsa tidak selalu mudah. Berbagai tantangan dan ujian membutuhkan persatuan, kesabaran, serta pertolongan Allah SWT. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memohon perlindungan bagi bangsa dari perpecahan dan ancaman," ujar KH Marsudi Syuhud.

Lebih lanjut, Kiai Marsudi memaparkan Munajat Nasional MKK ini mengusung tiga pilar pesan utama bagi perjalanan bangsa ke depan.

Pertama, memohon keselamatan, kedamaian, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia dari segala potensi ancaman perpecahan.