Kian Dicintai, Sambal Bakar Indonesia Raih Penghargaan di Grab Bintang 5 Awards 2026

jpnn.com, JAKARTA - Sambal Bakar Indonesia berhasil meraih penghargaan Most Favorite Asian dalam ajang Grab Bintang 5 Awards 2026.

Chief Marketing Officer Sambal Bakar Indonesia, Renaldo Akhira mengatakan penghargaan tersebut menjadi pencapaian istimewa karena seluruh pemenangnya ditentukan langsung melalui voting masyarakat Indonesia.

Tahun ini, sebanyak 243 merchant dari 24 kategori bersaing memperebutkan penghargaan setelah lolos dari seleksi lebih dari 5.000 merchant pemegang badge eksklusif Bintang 5 GrabFood.

“Penghargaan Most Favorite Asian menjadi bukti nyata bahwa kuliner nusantara mampu menjadi pilihan utama masyarakat di tengah beragam pilihan kuliner Asia,” kata Renaldo di Jakarta, Sabtu (4/7).

Menurut dia. Lebih dari sekadar penghargaan, pencapaian ini merupakan bentuk kepercayaan pelanggan terhadap konsistensi kualitas rasa, pelayanan, serta pengalaman bersantap yang terus dijaga oleh Sambal Bakar Indonesia.

“Waktu awal kami membangun Sambal Bakar Indonesia, tujuannya memang ingin membuat makanan Indonesia makin dicintai. Penghargaan ini menjadi bukti,” ujar dia.

Adapun penghargaan bergengsi yang diselenggarakan oleh Grab Indonesia bersama Kementerian Pariwisata Republik Indonesia di Gedung Sapta Pesona, Jakarta.

Untuk memperoleh badge tersebut, setiap merchant harus memenuhi standar pelayanan yang tinggi, termasuk memiliki sedikitnya 100 ulasan bintang lima dari pelanggan yang menilai kualitas rasa, kecepatan penyajian, dan pelayanan.