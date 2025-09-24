Kiat Cegah Kasus di Program MBG, Dari Pemilihan Bahan Hingga Makanan Siap Disantap

jpnn.com, JAKARTA - Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Khusus Palmerah, Jakarta Barat, berbagi kiat menyajikan makanan yang sehat, bergizi, aman, dan tetap berkualitas.

Koordinator SPPG Wilayah Jakarta Barat, Yudha Permana menjelaskan kuncinya adalah disiplin menerapkan titik kendali kritis dalam tata kelola dapur MBG.

Proses tersebut meliputi pemilihan bahan baku, penyimpanan, pengolahan makanan, pendinginan, pengemasan, hingga memastikan makanan sarat nutrisi sampai ke meja penerima manfaat.

“Fokusnya adalah memastikan critical control point-nya terjaga dengan baik. Angka kecukupan gizinya terpenuhi, begitu juga dengan kualitas bahan baku, penyimpanan, dan SOP yang harus dipatuhi seluruh pekerja SPPG,” kata Yudha di SPPG Khusus Palmerah, Selasa (23/9).

Dia memaparkan alur tata kelola SPPG yang harus dipatuhi, yakni dimulai pemilihan kuaitas bahan baku dari suplier terlebih dahulu dilakukan pengecekan oleh ahli gizi.

Semisalnya daging ayam dan sayuran harus segar.

Setelah dibersihkan, bahan baku sumber potein hewani dan nabati wajib dipisahkan agar tidak terjadi kontaminasi.

Kedua bahan juga harus disimpan di lemari pendingin berbeda.