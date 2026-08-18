Kiat Federal Oil Membangun Kepercayaan Konsumen
jpnn.com, JAKARTA - Kepercayaan konsumen kembali membawa Federal Oil meraih Top Brand Award 2026 untuk kategori 2-Wheel Engine Lubricants.
Penghargaan yang digelar Frontier Group tersebut memperpanjang catatan Federal Oil mendapat kepercayaan konsumen Indonesia.
Konsistensi tersebut tidak lepas dari upaya menghadirkan produk pelumas sesuai kebutuhan pengendara, memperluas layanan melalui jaringan Federal Oil Center (FOC), serta membangun komunikasi kepada konsumen.
Market Development General Manager PT ExxonMobil Lubricants Indonesia, Rommy Averdy Saat, mengatakan penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi Federal Oil untuk terus menjaga kualitas produk dan layanan.
“Kepercayaan konsumen yang kembali mengantarkan Federal Oil meraih Top Brand Award 2026, menjadi penyemangat bagi kami untuk terus menghadirkan produk dan layanan terbaik,” ujar Rommy, Selasa (18/8).
Tahun ini, Federal Oil membawa kampanye “Spesialis Dingin, Motor Automatic Dingin” yang menyasar kebutuhan pengguna motor matic.
Kampanye tersebut turut diisi dengan berbagai kegiatan Feders Gathering di sejumlah kota.
Bagi Federal Oil, kedekatan dengan konsumen menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun.
Kepercayaan konsumen kembali membawa Federal Oil meraih Top Brand Award 2026 untuk kategori 2-Wheel Engine Lubricants.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Jetour Siapkan Strategi untuk Tingkatkan Layanan Konsumen, Simak
- Cardo Hadirkan Mesh Boost dan 2 Fitur Baru, Komunikasi Antar-rider Makin Asyik
- Komunitas Honda, Riding Bareng Sekaligus Mempererat Persaudaraan
- Mobil Listrik Mitsubishi Segera Dirilis, Setir Kanan, Dekat Indonesia
- SUV Listrik Denza Dapat Penyegaran, Jarak Tempuh Diklaim Tembus 1.000 Km
- GWM Siapkan SUV Listrik Baru, Dimensi Lebih Panjang dari Geely EX5