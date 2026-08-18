Kiat Federal Oil Membangun Kepercayaan Konsumen

jpnn.com, JAKARTA - Kepercayaan konsumen kembali membawa Federal Oil meraih Top Brand Award 2026 untuk kategori 2-Wheel Engine Lubricants.

Penghargaan yang digelar Frontier Group tersebut memperpanjang catatan Federal Oil mendapat kepercayaan konsumen Indonesia.

Konsistensi tersebut tidak lepas dari upaya menghadirkan produk pelumas sesuai kebutuhan pengendara, memperluas layanan melalui jaringan Federal Oil Center (FOC), serta membangun komunikasi kepada konsumen.

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Market Development General Manager PT ExxonMobil Lubricants Indonesia, Rommy Averdy Saat, mengatakan penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi Federal Oil untuk terus menjaga kualitas produk dan layanan.

“Kepercayaan konsumen yang kembali mengantarkan Federal Oil meraih Top Brand Award 2026, menjadi penyemangat bagi kami untuk terus menghadirkan produk dan layanan terbaik,” ujar Rommy, Selasa (18/8).

Tahun ini, Federal Oil membawa kampanye “Spesialis Dingin, Motor Automatic Dingin” yang menyasar kebutuhan pengguna motor matic.

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Kampanye tersebut turut diisi dengan berbagai kegiatan Feders Gathering di sejumlah kota.

Bagi Federal Oil, kedekatan dengan konsumen menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun.