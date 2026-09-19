Kiat Milos Joksic Memaksa Garudayaksa FC Menahan Imbang Persebaya di GBT

jpnn.com, JAKARTA - Garudayaksa FC harus puas berbagi angka saat melakoni laga tandang ke markas Persebaya Surabaya di pekan ketiga Super League 2026/27.

Tim berjuluk Spirit of Garuda itu mampu bermain imbang dengan skor 1-1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (19/9).

Pada laga tersebut, sejatinya gawang Garudayaksa yang dikawal Dominik Holec bobol terlebih dahulu melalui Alex Martins pada menit ke-85.

Garudayaksa di luar dugaan mampu mencetak gol balasan melalui Hamra Hehanussa pada menit ke-89.

Pelatih Garudayaksa FC Milos Joksic mengaku senang anak asuhannya bermain disiplin dalam bertahan menghadapi tim berjuluk Bajul Ijo tersebut.

Sepanjang laga tercatat anak asuhan Bernardo Tavares itu tidak mampu menembus pertahanan Garudayaksa yang sangat solid bertahan.

“Saya sangat senang dengan raihan satu poin ini. Kami berusaha melakukan transisi cepat dan serangan balik kilat untuk menciptakan peluang hari ini, tetapi kami kesulitan membendung mereka,” ujar pelatih asal Serbia itu.

“Para pemain bertahan saya tampil luar biasa hari ini, dan saya sangat puas dengan hasil satu poin ini.”