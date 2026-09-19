menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Kiat Milos Joksic Memaksa Garudayaksa FC Menahan Imbang Persebaya di GBT

Kiat Milos Joksic Memaksa Garudayaksa FC Menahan Imbang Persebaya di GBT

Kiat Milos Joksic Memaksa Garudayaksa FC Menahan Imbang Persebaya di GBT
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Laga Persebaya Surabaya melawan Garudayaksa FC pada pekan ketiga Super League 2026/27 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (19/9). Foto: Dokumentasi Persebaya Surabaya

jpnn.com, JAKARTA - Garudayaksa FC harus puas berbagi angka saat melakoni laga tandang ke markas Persebaya Surabaya di pekan ketiga Super League 2026/27.

Tim berjuluk Spirit of Garuda itu mampu bermain imbang dengan skor 1-1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (19/9).

Pada laga tersebut, sejatinya gawang Garudayaksa yang dikawal Dominik Holec bobol terlebih dahulu melalui Alex Martins pada menit ke-85.

Baca Juga:

Garudayaksa di luar dugaan mampu mencetak gol balasan melalui Hamra Hehanussa pada menit ke-89.

Pelatih Garudayaksa FC Milos Joksic mengaku senang anak asuhannya bermain disiplin dalam bertahan menghadapi tim berjuluk Bajul Ijo tersebut.

Sepanjang laga tercatat anak asuhan Bernardo Tavares itu tidak mampu menembus pertahanan Garudayaksa yang sangat solid bertahan.

Baca Juga:

“Saya sangat senang dengan raihan satu poin ini. Kami berusaha melakukan transisi cepat dan serangan balik kilat untuk menciptakan peluang hari ini, tetapi kami kesulitan membendung mereka,” ujar pelatih asal Serbia itu.

“Para pemain bertahan saya tampil luar biasa hari ini, dan saya sangat puas dengan hasil satu poin ini.”

Pelatih Garudayaksa FC Milos Joksic mengaku senang anak asuhannya bermain disiplin dalam bertahan menghadapi tim berjuluk Bajul Ijo tersebut

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI