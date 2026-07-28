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Kiat Sebelum Membeli Mobil Baru, Calon Konsumen Wajib Tahu

Kiat Sebelum Membeli Mobil Baru, Calon Konsumen Wajib Tahu
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Setiap mobil baru yang dijual harus dilengkapi kamera sistem pemantauan pengemudi berbasis pelacakan mata. ilustrasi. Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, JAKARTA - Membeli mobil baru menjadi momentum yang menyenangkan bagi calon konsumen.

Namun, banyak pilihan mobil yang ditawarkan oleh sejumlah pabrikan membuat calon konsumen masih bingung saat ingin membelinya.

Ada sejumlah langkah bagi calon konsumen yang berencana membeli mobil baru. Itu dilakukan agar tidak menyesal dikemudian hari.

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Diketahui, saat ini di Indonesia pilihan mobil jauh lebih beragam dibandingkan beberapa tahun lalu.

Selain merek Jepang, konsumen juga disuguhkan dengan kehadiran brand China mulai dari mobil hybrid, bensin, hingga listrik.

Dalam memudahkan calon konsumen dalam menentukan pilihan, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) membagikan panduan praktis membeli mobil baru.

Deputy Managing Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Donny Saputra mengungkapkan bahwa pembelian mobil adalah investasi mobilitas jangka panjang yang membutuhkan evaluasi menyeluruh.

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Dia menjelaskan saat membeli mobil, konsumen perlu meninjau berbagai aspek secara komprehensif, mulai dari kesesuaian spesifikasi dengan aktivitas harian, keandalan produk, hingga kesiapan jaringan purna jual.

"Lebih dari itu, pelanggan memiliki hak penuh untuk melakukan pengecekan final saat serah terima guna memastikan unit yang diterima benar-benar memenuhi standar dan siap beroperasi,” ujar Donny dalam siaran persnya, Selasa (28/7).

Ada sejumlah langkah bagi calon konsumen yang berencana membeli mobil baru. Itu dilakukan agar tidak menyesal dikemudian hari.

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